Ha giocato a GTA Online 8 ore al giorno per 9 anni Ce l’ha fatta

Da imiglioridififa.com 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giocatore PS5 ha raggiunto il livello 8000 in GTA Online dopo aver giocato 27.240 ore in 1.135 giorni, senza usare cheat o glitch. Ha dedicato circa 8 ore al giorno al gioco per nove anni. È il primo a ottenere questo risultato in modo legittimo.

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27.240 ore. 1.135 giorni di gioco accumulati. Nessun cheat, nessun glitch, nessuna lobby modificata. Un giocatore PS5 con il nickname I-xPsycho-I è diventato il primo essere umano a raggiungere il Rank 8000 in GTA Online in modo completamente legittimo. Una cosa che la community considerava praticamente impossibile senza barare. Cosa è successo Il grinding di xPsycho è iniziato nel 2016 e da quel momento il giocatore ha attraversato ogni era di GTA Online — ogni update, ogni DLC, ogni cambiamento al sistema con cui vengono distribuiti i Reputation Points — senza mai ricorrere a glitch o lobby modificate per accelerare il processo. Per capire la portata di quello che ha fatto, bisogna guardare i numeri da vicino. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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