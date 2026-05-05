Venticinquenne magrebino morto annegato ha gridato aiuto Non ce l' ha fatta

Un giovane di 25 anni di origini magrebine è stato trovato senza vita in acqua, dopo aver chiamato aiuto mentre si trovava in difficoltà. I soccorritori, intervenuti questa mattina, hanno recuperato il corpo e confermato la sua identità. La vittima aveva cercato di attirare l’attenzione con richiami di aiuto prima di essere trovata senza vita dai vigili del fuoco e dai carabinieri.

Aveva gridato aiuto il giovane magrebino 25enne ritrovato morto annegato in acqua dai sommozzatori dei vigili del fuoco e dai carabinieri stamattina, martedì 5 maggio. Non si è potuto salvare. In suo soccorso è intervenuto un giovane polacco, probabilmente con un altro connazionale, che hanno.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Incidente a Capostrada, Federico non ce l’ha fatta. È morto in moto a 54 anniPistoia, 9 marzo 2026 – Non ce l'ha fatta Federico Baldesi, 54 anni, vittima del grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato lungo la... Wilman Zanetti non ce l’ha fatta, morto dopo sei giorni di agoniaLa città di Como si stringe in un silenzio colmo di dolore per la perdita di una giovane vita, spezzata in un pomeriggio che doveva essere come tanti...