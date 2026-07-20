La famiglia ha passato più di quattro ore con il gioielliere nel carcere di Bollate, durante la prima visita dopo il suo ingresso. La moglie ha riferito di averlo trovato tranquillo. Nel frattempo, la gioielleria di Grinzane Cavour riapre le sue porte. La vicenda ha attirato l’attenzione di Elon Musk, mentre il dibattito sulla legittima difesa si riaccende nel panorama politico.

La famiglia ha trascorso oltre quattro ore con il gioielliere nel carcere di Bollate. La prima visita della famiglia dopo l’ingresso in carcere, la volontà di riaprire la storica gioielleria di Grinzane Cavour, il sostegno arrivato addirittura da Elon Musk e un dibattito politico destinato a riaccendersi sulla legittima difesa. Il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l’uccisione di due rapinatori dopo l’assalto alla sua attività nel 2021, continua a far discutere ben oltre le aule di giustizia. Nel terzo giorno di detenzione nel carcere di Bollate, l’uomo ha ricevuto la visita della moglie Mariangela Sandrone e delle quattro figlie, rimaste con lui per oltre quattro ore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Mario Roggero, la moglie dopo la visita in carcere: ‘L’ho trovato tranquillo’, intanto riapre la gioielleria e il caso arriva fino a Elon Musk

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Caso Roggero: parla la moglie dopo il colloquio in carcere e commenta Elon Musk!

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Mario sta bene, compatibilmente con l'ambiente. Lo ha detto Mariangela Sandrone, moglie di Mario Roggero, uscendo dal carcere di Bollate dopo aver fatto visita al marito detenuto. Sorpresa per il messaggio di solidarietà arrivato da Elon Musk. Iscriviti al ca x.com

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