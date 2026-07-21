La gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour è stata riaperta questa mattina. La famiglia aveva già accennato a questa decisione nelle ore precedenti, e ora la conferma arriva dall’agenzia di stampa Ansa. Il ministro della Giustizia ha escluso uno scontro istituzionale, affermando che le decisioni in merito sono di competenza del Capo dello Stato.

La famiglia lo aveva lasciato intendere nelle scorse ore e adesso arriva la conferma all’agenzia di stampa Ansa: da questa mattina la gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour è riaperta. Ad avallare la notizia è una delle figlie del gioielliere condannato per l’omicidio di due dei tre rapinatori che hanno assaltarono il negozio nell’aprile del 2021. A occuparsi dell’attività mentre l’uomo, condannato a 14 anni e 9 mesi, si trova nel carcere di Bollate, saranno la moglie Mariangela Sandrone e una delle quattro figlie. Nordio: grazia è prerogativa del Quirinale. Intanto continua a tener banco il caso giudiziario e il dibattito che ne è scaturito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Roggero: la famiglia riapre la gioielleria. Sulla grazia Nordio esclude lo scontro istituzionale: “Prerogativa di Mattarella”

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Caso Roggero, parla la moglie al Tg1: «La nostra vita è stata sconvolta. Spero nella grazia»

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