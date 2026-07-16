Il ministro della Giustizia ha avviato l’iter per la concessione della grazia a un detenuto, provocando tensioni tra il governo e il Quirinale. Il presidente della Repubblica ha dichiarato che la decisione sulla grazia è di sua esclusiva competenza. La proposta riguarda una persona condannata e ha suscitato reazioni politiche e istituzionali, senza che siano stati ancora definiti i passaggi successivi. La vicenda si inserisce in un dibattito tra poteri dello Stato.

La vicenda di Mario Roggero finisce sul tavolo della politica e la proposta di grazia per lui, che ha visto rapidamente attivarsi il Guardasigilli, al momento ha solo l’effetto di provocare uno stato di alta tensione tra governo e il Colle. A poche ore dalla sentenza definitiva a quasi 15 anni, il caso del gioielliere finisce nelle stanze del Quirinale, dove il titolare della Giustizia Carlo Nordio viene convocato da Sergio Mattarella, che puntualizza i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia: una facoltà - viene precisato da una nota della stessa Presidenza - che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica come confermato dalla Corte Costituzionale in una sentenza del 2006. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Nordio avvia l'iter per la grazia a Roggero: alta tensione Governo-Quirinale. Mattarella: E' prerogativa del presidente della Repubblica"

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