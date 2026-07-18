Il Quirinale ha richiamato il ministro della Giustizia per aver commentato un caso di grazia, ritenendo che la sua presa di posizione invada un ambito riservato al Presidente della Repubblica. In risposta, il ministero ha precisato che nessun atto sulla procedura di grazia è stato ancora compiuto, smentendo le dichiarazioni fatte il giorno precedente. La polemica ha alimentato tensioni tra le istituzioni e la politica, con discussioni sulla competenza del procedimento.

Una scelta che, secondo il Quirinale, invade un ambito che appartiene allacompetenza del capo dello Stato.Dopo il richiamo, il ministero della Giustizia ha precisato che “non è stato ancora compiutoalcun atto in merito alla procedura di grazia“, smentendo di fatto quanto comunicato solo il giorno precedente. Il dietrofront di Nordio non ha però chiuso la vicenda. A rilanciare la linea del ministro è stato il sottosegretario alla GiustiziaAlberto Balboni, secondo cui Nordio avrebbe agito “nel pieno e assolutorispettodella legge, della Costituzione e delle proprie prerogative“. Balboni ha richiamato la circolare firmata dall’allora ministraMarta Cartabianel 2021, sostenendo che essa consentirebbe al ministro di avviare autonomamente la procedura di grazia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Caso Roggero, scontro sulla grazia: il richiamo di Mattarella mette in difficoltà Nordio e infiamma la politica

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