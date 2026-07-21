Roggero la corsa a destra per una legge dedicata a lui | la Lega vuole cambiare il codice FdI bloccare i risarcimenti Gelo da Forza Italia

La proposta di modifica al codice penale riguarda Mario Roggero, coinvolto in un caso di legittima difesa. La Lega spinge per cambiare le norme, mentre Fratelli d’Italia si oppone ai risarcimenti. Forza Italia non ha preso posizione ufficiale. La discussione si concentra sulle possibili conseguenze legislative e sulla gestione dei risarcimenti in casi di autodifesa. La proposta di legge sta creando divisioni tra i partiti di destra, senza yet essere approvata.

Il caso di Mario Roggero non riapre soltanto il dibattito sulla legittima difesa. Riaccende anche la competizione a destra sul fronte della sicurezza. Ieri, 20 luglio, la Lega ha deposita un disegno di legge per rendere non punibile chi reagisce a un’aggressione armata, oggi Fratelli d’Italia rilancia un vecchio ddl contro i risarcimenti ai rapinatori, mentre Futuro Nazionale di Vannacci accusa la maggioranza e ricorda le proposte già avanzate ad aprile con i propri emendamenti. A spezzare il fronte è Forza Italia, che difende le norme attuali e avverte: «non voteremo norme che rischiano di abbattere lo Stato di diritto». La Lega: sia non punibile «qualsiasi reazione». 🔗 Leggi su Open.online

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