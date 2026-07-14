Forza Italia e Lega hanno deciso di sostenere le preferenze nella nuova legge elettorale, invertendo la posizione assunta in precedenza. La decisione è arrivata dopo mesi di tensioni e trattative interne alla maggioranza. Il Partito Democratico ha invece chiesto il voto segreto, senza modificare la propria posizione. La discussione si svolge ora in aula a Montecitorio, con le forze di maggioranza che hanno cambiato strategia sui punti più controversi del testo.

Dopo mesi di tensioni, liti interne alla maggioranza, contatti e proposte, trattative tra gli sherpa,Forza Italia e Legatirano il freno a mano e fanno inversione con sgommata sull’asfalto torrido di questi giorni, su uno dei punti più masticati e dibattuti della nuovalegge elettoraleattesa in aula a Montecitorio. Ovvero,le preferenze. All’assemblea del gruppo convocata per mezzogiorno il presidente dei deputati azzurri Enrico Costa annuncia il cambio di orientamento sull’emendamento per reintrodurre lepreferenze sebbene con sistema semi-bloccato. Emendamento depositato proprio allo scadere del termine, quandoFdIdecide di giocarsi il tutto e per tutto depositando una proposta di modifica sul tema conNmeUdcma sotto la quale mancavano le firme dei forzisti e Carroccio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Legge elettorale, FdI seduce Lega e Forza Italia: dicono sì alle preferenze. Il Pd invoca il voto segreto

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