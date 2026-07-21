La difesa di un gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori ha richiesto il differimento della pena al Tribunale di sorveglianza di Milano. Dopo quattro giorni di detenzione nel carcere di Bollate, il legale ha presentato una nuova istanza. La richiesta riguarda la possibilità di posticipare l’esecuzione della condanna. La decisione sulla richiesta non è ancora stata comunicata.

Milano, 21 luglio 2026 – Nel quarto giorno di carcere a Bollate di Mario Roggero, il gioielliere finito in galera dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, la sua difesa fa un nuovo tentativo. Il legale infatti ha presentato un'istanza anche al Tribunale di sorveglianza di Milano per chiedere il differimento della pena del gioielliere, in attesa della definizione della domanda di grazia già presentata dalla moglie. Secondo quanto si apprende, dopo avere saputo della trasmissione degli atti da Torino a Milano, ieri sera il legale ha inviato una Pec ai magistrati milanesi reiterando l'istanza di differimento della pena. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Mario Roggero, la difesa chiede il differimento della pena anche al Tribunale di sorveglianza di Milano

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