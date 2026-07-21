Rodri e non Messi miglior giocatore del Mondiale | gli errori della Fifa nei suoi premi

Da repubblica.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il premio di miglior giocatore del Mondiale non è stato assegnato a Messi, ma a un altro calciatore. La Fifa ha invece scelto di premiare un giocatore diverso, nonostante il tridente ideale del torneo fosse composto da Mbappé, Haaland e il campione argentino. La scelta ha suscitato discussioni, considerando le prestazioni di questi ultimi durante la competizione.

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Il tridente ideale del torneo formato da Mbappé, da Haaland e dal fuoriclasse argentino, a cui però non è stato dato il riconoscimento che avrebbe meritato. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Rodri e non Messi miglior giocatore del Mondiale: gli errori della Fifa nei suoi premi
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