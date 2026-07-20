Clamoroso Rodri scippa il Pallone d'Oro dei Mondiali 2026 a Messi | tutti i premi della FIFA

Da fanpage.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la Coppa del Mondo 2026, la Spagna ha vinto diversi premi individuali, tra cui miglior portiere e miglior giovane. Il centrocampista della nazionale spagnola ha ricevuto il Pallone d'Oro, un riconoscimento tradizionalmente assegnato al miglior giocatore del torneo, superando le aspettative e lasciando Messi senza il premio. La cerimonia di premiazione ha evidenziato la presenza di vari riconoscimenti assegnati ai giocatori della squadra vincitrice.

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La Spagna celebra la Coppa del Mondo 2026 facendo incetta di tutti gli altri premi in palio. Unai Simon miglior portiere, Cubarsì miglior giovane e soprattutto Rodri: Pallone d'Oro del torneo, un premio che tutti pensavano andasse a Messi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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