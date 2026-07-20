Clamoroso Rodri scippa il Pallone d'Oro dei Mondiali 2026 a Messi | tutti i premi della FIFA
Durante la Coppa del Mondo 2026, la Spagna ha vinto diversi premi individuali, tra cui miglior portiere e miglior giovane. Il centrocampista della nazionale spagnola ha ricevuto il Pallone d'Oro, un riconoscimento tradizionalmente assegnato al miglior giocatore del torneo, superando le aspettative e lasciando Messi senza il premio. La cerimonia di premiazione ha evidenziato la presenza di vari riconoscimenti assegnati ai giocatori della squadra vincitrice.
La Spagna celebra la Coppa del Mondo 2026 facendo incetta di tutti gli altri premi in palio. Unai Simon miglior portiere, Cubarsì miglior giovane e soprattutto Rodri: Pallone d'Oro del torneo, un premio che tutti pensavano andasse a Messi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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