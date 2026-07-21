La Procura di Milano ha presentato una richiesta di archiviazione di 18 pagine riguardante il designatore arbitrale e l’Inter. La decisione si basa sull’assenza di prove che colleghino le accuse ai soggetti coinvolti. La vicenda riguardava dichiarazioni di Rocchi sulla settimana considerata cruciale per la squadra, ma le indagini non hanno riscontrato elementi sufficienti per proseguire con un procedimento giudiziario.

La richiesta di archiviazione in 18 pagine. Ecco le carte della richiesta di archiviazione della Procura di Milano nei confronti del designatore arbitrale Gianluca Rocchi e dell’Inter. Nonostante le dichiarazioni che emergono dalle intercettazioni, con Rocchi che contatta Dino Tommasi (suo vice) e dice: “Allora, noi c’abbiamo un problema. Noi abbiamo questa settimana che è cruciale per l’Inter”. Per la Procura non ci sono prove. Nella richiesta di parla di vuoto probatorio. La procura dice che la notizia dell’inchiesta ha danneggiato le indagini. E che sarebbe stato un errore non procedere nella prima parte al sequestro di telefonini e pc.... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Rocchi: “Questa settimana è cruciale per l’Inter”. Ma per la Procura non ci sono prove (ecco l’archiviazione)

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Cosha FATTO ROCCHI: il vero problema NON è lInter

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