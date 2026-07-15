Inchiesta arbitri | Inter indagata ma la Procura di Milano chiede archiviazione per il club e Rocchi

La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per il club e per l'ex presidente della sezione arbitrale nell'ambito dell'inchiesta sulle designazioni arbitrali. L'Inter è indagata, così come l'ex arbitro, coinvolto anche nel filone delle pressioni sul VAR. Per l'ex arbitro, sono state avanzate richieste di archiviazione, mentre il club resta sotto indagine.

Per Ginaluca Rocchi richiesta l'archiviazione dai pm di Milano per le presunte designazioni a favore dell'Inter, indagata nella stessa indagine. L'ex arbitro resta a sua volta indagato nel filone riguardante le "bussate" al VAR. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

INCHIESTA ARBITRI: INTER, LA PROCURA NON SI FERMA: COSA BOLLE IN PENTOLA

Notizie e thread social correlati

Inchiesta arbitri-Inter, Procura di Milano spaccata sull’archiviazione di RocchiLa Procura di Milano si divide sulla decisione di archiviare l’indagine riguardante le pressioni dell’Inter sul designatore arbitrale Rocchi.

Inchiesta arbitri: “Inter non indagata”. La Procura prova a far chiarezza sul caso RocchiLa Procura ha avviato un'inchiesta sulla partita tra Inter e Verona del 6 gennaio 2024, dopo una denuncia di un tifoso del Verona.

Temi più discussi: Inchiesta arbitri, la procura di Milano si 'spacca' su Rocchi e Inter: cosa sta succedendo; Inchiesta arbitri, nel mirino della magistratura una quarta partita. Per i pm frode sportiva in concorso; Inchiesta arbitri, per Rocchi nuova accusa di frode sportiva: Accordi con l'Inter. E spuntano le intercettazioni sui fischietti porta sfortuna; Inchiesta arbitri, i desiderata dell'Inter a Rocchi: Non vogliamo quell'arbitro perché porta sf...

Inter indagata e archiviata nell'inchiesta arbitri. I pm della Procura di Milano: Diretta conseguenza dell'esclusione del reato presupposto calcioefinanza.it/2026/07/15/int… x.com

Inchiesta arbitri, chiesta l’archiviazione dopo le tensioni in Procura: l'Inter era indagataLa richiesta dei Pm per quanto riguarda il caso di 'Arbitropoli' che aveva visto anche il coinvolgimento del club nerazzurro ... tuttosport.com

Inchiesta arbitri, la procura di Milano indaga l'Inter e la archivia: cosa cambia per RocchiLa procura di Milano mette un punto all'inchiesta sugli arbitri, si ricompatta - dopo le tensioni delle ultime settimane - e definisce i due filoni dell'indagine nata due estati fatta e diventata nota ... adnkronos.com