La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’indagine sull’ex designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, accusato di frode sportiva in collaborazione con membri non identificati della società Inter. La richiesta si basa sull’assenza di prove che dimostrino l’esistenza di un sistema per interferire sulle nomine arbitrali. L’indagine riguardava anche l’Inter, ma non sono stati trovati elementi a sostegno delle accuse.

Come era ampiamente annunciato, la Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per l’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva in concorso con esponenti della società Inter non identificati. Ma il dato di novità è che allo stato del procedimento, in attesa della pronuncia del Gip, la società di viale Liberazione risulta indagata per la legge 231 sulla responsabilità amministrativa degli arbitri e in base all’articolo 8 che prevede l’iscrizione, anche se non viene identificato l’autore del reato presupposto, in questo caso la frode sportiva. Nel mirino del fascicolo sono finite quattro partite dell’Inter con relative designazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta arbitri, la Procura chiede l’archiviazione per Rocchi: “Nessun sistema per interferire sulle nomine”. Indagata anche l’Inter

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Inchiesta arbitri, i pm chiedono l'archiviazione per Rocchi: «Singole interferenze ma non frode»

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