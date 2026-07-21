A Bruscoli, frazione di Firenzuola, sono ripresi gli scavi intorno alla Rocca di Bruscoli, con la quarta campagna di scavo condotta dal dipartimento di Archeologia dell’Università di Firenze, in collaborazione con il Comune e la Soprintendenza. Contestualmente, il Comune ha aperto le visite guidate al sito archeologico. Le attività di scavo proseguono nella zona della fortezza medievale, con l’obiettivo di approfondire le caratteristiche storiche dell’area.

A Bruscoli, frazione di Firenzuola, si è ripreso a scavare. È la quarta campagna di scavo intorno alla medievale Rocca di Bruscoli, un lavoro di ricerca del dipartimento di Archeologia dell’ Università di Firenze, con la collaborazione del Comune di Firenzuola e della Soprintendenza. E domani, dalle 16.30 alle 18.30, lo scavo archeologico sarà visibile al pubblico. E’ stato infatti organizzato un open day con le visite guidate che saranno condotte dagli archeologi impegnati nelle ricerche. L’assessore alla cultura Elena Sozzi, è soddisfatta: "Questo cantiere è un vero e proprio viaggio alle radici della nostra storia che sta facendo riemergere testimonianze straordinarie che ci permetteranno di comprendere meglio le tappe della vita del nostro castello". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rocca di Bruscoli, si torna a scavare. E il Comune apre alle visite guidate

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