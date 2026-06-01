Chiuso il ciclo delle visite guidate alle pievi e alle antiche chiese | Oltre le aspettative con più di 800 persone

Il ciclo di visite guidate alle pievi e alle antiche chiese si è concluso con l'ultima visita all'Abbazia di Sant'Andrea di Dovadola. Durante l'evento, sono state registrate più di 800 presenze, superando le aspettative degli organizzatori. Le visite hanno coinvolto un pubblico vario, interessato a scoprire gli edifici storici e le loro caratteristiche architettoniche. La serie di appuntamenti si è svolta nel corso di diverse settimane, attirando visitatori da varie zone.

Con la visita guidata all'Abbazia di Sant'Andrea di Dovadola sì è concluso il ciclo di appuntamenti denominato "Pievi e antiche chiese. A spasso per la Romagna". La rassegna, che si è sviluppata durante i sabati pomeriggio del mese di maggio 2026, ha consentito di illustrare la storia, gli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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