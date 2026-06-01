Chiuso il ciclo delle visite guidate alle pievi e alle antiche chiese | Oltre le aspettative con più di 800 persone
Il ciclo di visite guidate alle pievi e alle antiche chiese si è concluso con l'ultima visita all'Abbazia di Sant'Andrea di Dovadola. Durante l'evento, sono state registrate più di 800 presenze, superando le aspettative degli organizzatori. Le visite hanno coinvolto un pubblico vario, interessato a scoprire gli edifici storici e le loro caratteristiche architettoniche. La serie di appuntamenti si è svolta nel corso di diverse settimane, attirando visitatori da varie zone.
Con la visita guidata all'Abbazia di Sant'Andrea di Dovadola sì è concluso il ciclo di appuntamenti denominato "Pievi e antiche chiese. A spasso per la Romagna". La rassegna, che si è sviluppata durante i sabati pomeriggio del mese di maggio 2026, ha consentito di illustrare la storia, gli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie e thread social correlati
Le antiche pievi non hanno segreti: torna il ciclo di visite guidate sui luoghi di culto più significativi del nostro territorioRiprendono le visite guidate alle pievi storiche della regione, offrendo l’opportunità di scoprire i luoghi di culto più significativi del territorio.
Scandalo alle porte della città: crolla una delle chiese più antiche di ArezzoNelle prossime ore, una chiesa antica situata alle pendici del Monte Lignano è crollata, collassando su se stessa.
Argomenti più discussi: Energia democratica e ciclo delle acque, chiusura di Tipicità in Blu; Forum delle Costruzioni 2026: progettare comfort, sostenibilità e futuro; Mediaset, si è chiuso un altro ciclo di successo per Forum con Palombelli; Cloro e onde, il mare come infrastruttura.
Melfi ha chiuso il ciclo delle Giornate in Campo CAI 2026. L’ultima tappa di questa edizione ha riunito agricoltori, tecnici e partner del settore per una giornata di confronto concreto su innovazione, ricerca agronomica e soluzioni per il futuro dell’agricoltura. facebook
La palla passa alla Società che dovrà reimpostare l'organigramma manageriale delle Women e dare così il via ad un nuovo progetto tecnico per far si che si possa aprire un nuovo ciclo sperabilmente altrettanto vincente. Forza Juve! #JuventusWomen x.com
SONDAGGIO Ciclo Preferito [SPOILER TUTTI] reddit
Chiuso il primo ciclo di Lezioni di Pace all'UniBa, il rettore: Torneranno'56 appuntamenti nell'arco di 2 mesi, a cui hanno partecipato 87 tra docenti ed esperti. Si è concluso il ciclo delle Lezioni di Pace organizzato dall'Università di Bari. Alla tavola rotonda ... rainews.it