Romentino il parco logistico apre al pubblico | un weekend tra urban art e visite guidate
Nel fine settimana del 16 e 17 maggio, il Prologis Park Romentino sarà aperto al pubblico. L'evento prevede un'opportunità di visitare il parco logistico, con possibilità di partecipare a visite guidate e di scoprire l'arte urbana presente nell'area. La società immobiliare ha comunicato ufficialmente questa iniziativa, che coinvolge i visitatori in due giornate dedicate alla scoperta del sito.
Prologis, società attiva nel settore immobiliare logistico, ha annunciato l'apertura al pubblico del Prologis Park Romentino per le giornate di sabato 16 e domenica 17 maggio. L'iniziativa rappresenta il primo appuntamento di un ciclo di visite guidate gratuite volte a far scoprire alla comunità.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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