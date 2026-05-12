Romentino il parco logistico apre al pubblico | un weekend tra urban art e visite guidate

Nel fine settimana del 16 e 17 maggio, il Prologis Park Romentino sarà aperto al pubblico. L'evento prevede un'opportunità di visitare il parco logistico, con possibilità di partecipare a visite guidate e di scoprire l'arte urbana presente nell'area. La società immobiliare ha comunicato ufficialmente questa iniziativa, che coinvolge i visitatori in due giornate dedicate alla scoperta del sito.

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