Un partito ha pubblicato su LinkedIn un'offerta di lavoro per un addetto stampa a Milano, con possibilità di lavoro da remoto. L'annuncio è stato disponibile per meno di 24 ore e ha ricevuto nove candidature. La pubblicazione è stata rimossa poco dopo, senza ulteriori dettagli sul motivo della chiusura.

Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, ha pubblicato su LinkedIn un annuncio per un addetto stampa a Milano, in modalità remota, chiuso dopo sole 24 ore e nove candidature. Gli utenti hanno criticato l’assenza della RAL, obbligatoria dal 7 giugno, e la rapidità della chiusura, non in linea con i tempi consueti della piattaforma. Roberto Vannacci, cercasi addetto stampa La selezione per un addetto stampa era stata aperta da Futuro Nazionale attraverso un’inserzione pubblicata su LinkedIn. Il post, però, è rimasto visibile per un tempo brevissimo: appena ventiquattr’ore, al termine delle quali il partito di Roberto Vannacci ha ricevuto e chiuso le candidature, dopo averne raccolte solamente nove. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Roberto Vannacci cerca addetto stampa per Futuro Nazionale, ma l'annuncio di lavoro dura meno di 24 ore

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Vannacci cerca un addetto stampa su LinkedIn, ma chiude l’annuncio dopo 24 oreFuturo Nazionale, il partito di Vannacci, ha pubblicato un annuncio su LinkedIn per un addetto stampa.

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Vannacci cerca un addetto stampa su LinkedIn, ma chiude l’annuncio dopo 24 oreNell'annuncio non è indicata la Ral, che invece dal 7 giugno va specificata per legge L'articolo Vannacci cerca un addetto stampa su LinkedIn, ma chiude l’annuncio dopo 24 ore proviene da Open. msn.com

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