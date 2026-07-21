Vannacci cerca un addetto stampa su LinkedIn ma chiude l’annuncio dopo 24 ore

Futuro Nazionale, il partito di Vannacci, ha pubblicato un annuncio su LinkedIn per un addetto stampa. L’annuncio è stato rimosso dopo 24 ore, ricevendo nove candidature.

Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, cerca un addetto stampa: per trovarlo è stato pubblicato un annuncio di lavoro su LinkedIn, chiuso però dopo appena un giorno e nove candidature ricevute. Da quel che si legge, la sede di lavoro sarebbe Milano, ma nell’annuncio si specifica che tratta di un impiego da remoto. Il candidato (o la candidata) che otterrà l’incarico diventerà l’addetto stampa del comitato costituente di Futuro Nazionale. L’annuncio pubblicato su LinkedIn Sul social dedicato agli annunci di lavoro, però, la chiusura delle candidature ha fatto molto discutere: «Vannacci parte malissimo: cerca un addetto stampa per il suo Comitato costituente offrendo un “contratto da definirsi” e chiude la possibilità di inviare la candidatura dopo averne ricevute solo nove», scrive una utente. 🔗 Leggi su Open.online

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