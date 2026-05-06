Roberto Vannacci a Bari | inaugurata nuova sede regionale di Futuro Nazionale

Ieri pomeriggio, in via Amendola a Bari, si è tenuta l'inaugurazione della nuova sede regionale di Futuro Nazionale, il movimento politico di destra creato dall'europarlamentare Roberto Vannacci. L'apertura ha coinvolto alcuni rappresentanti del partito e diverse persone interessate. La sede si trova in una zona centrale della città, con un allestimento semplice ma funzionale. La cerimonia si è svolta senza particolari intoppi.

E' stata inaugurata ieri pomeriggio, in via Amendola a Bari, la sede regionale di Futuro Nazionale, il movimento politico di destra ideato dall'europarlamentare Roberto Vannacci. Alla cerimonia, assieme agli attivisti, hanno preso parte il fondatore e altri dirigenti, tra cui il parlamentare, ex.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Futuro Nazionale in Puglia: inaugurata la sede di Santeramo del movimento fondato da Roberto VannacciHa aperto a Santeramo in Colle la prima sede fisica di Futuro Nazionale, il neo partito politico fondato da Roberto Vannacci. Roberto Vannacci a Napoli per inaugurare una sede di Futuro Nazionale al Centro DirezionaleL'ex generale dell'Esercito Italiano è atteso a Napoli il prossimo 22 aprile per inaugurare la sede di Futuro Nazionale al Centro Direzionale. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Bari, Roberto Vannacci inaugura la sede di Futuro Nazionale: Sarà centro operativo in Puglia; Roberto Vannacci a Bari: inaugurata nuova sede regionale di Futuro Nazionale; Vannacci scende a Bari: ma quale destra costruisce Futuro Nazionale?; Vannacci a Bari, ad attenderlo tanti giovani sostenitori. Vannacci a Bari, ad attenderlo tanti giovani sostenitoriAd accoglierlo a Bari un’ampia partecipazione di giovani sostenitori per l’inaugurazione della sede di Futuro Nazionale: tra entusiasmo, dichiarazioni politiche e una piccola contestazione simbolica, ... trmtv.it Vannacci, a Bari più selfie che proseliti: Qui si parla la lingua della vera destraIl generale in città per inaugurare il comitato del suo Futuro nazionale. E un gruppo travestito da clown inscena la protesta: Pagliacci per Vannacci ... bari.repubblica.it Roberto Vannacci è arrivato a Bari ed è subito stato accolto da tantissimi ragazzi che lo hanno aspettato sotto la sede appena inaugurata. Tanto entusiasmo, tanta energia e non poteva mancare il saluto, doveroso, agli uomini delle forze dell’ordine. Ci vediam - facebook.com facebook