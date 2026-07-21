Roberto Bolle scalda l' Arena di Verona | Da Erik Satie a Boosta la mia danza unisce il mondo classico e la contemporaneità

Notizia in breve

Roberto Bolle ha eseguito uno spettacolo all’Arena di Verona, combinando musica e danza. Ha interpretato brani di Erik Satie, compositore francese del tardo Ottocento e inizio Novecento, e le sonorità dei Dead Can Dance, band degli anni '80. La performance ha unito elementi del mondo classico e della musica contemporanea, con Bolle che ha ballato sulle melodie minimaliste e sulle atmosfere più ambientali. L’evento ha attirato un pubblico variegato, interessato a questa fusione di stili.