Roberto Bolle scalda l' Arena di Verona | Da Erik Satie a Boosta la mia danza unisce il mondo classico e la contemporaneità
Roberto Bolle ha eseguito uno spettacolo all’Arena di Verona, combinando musica e danza. Ha interpretato brani di Erik Satie, compositore francese del tardo Ottocento e inizio Novecento, e le sonorità dei Dead Can Dance, band degli anni '80. La performance ha unito elementi del mondo classico e della musica contemporanea, con Bolle che ha ballato sulle melodie minimaliste e sulle atmosfere più ambientali. L’evento ha attirato un pubblico variegato, interessato a questa fusione di stili.
Danzare seguendo le melodie minimali di Erik Satie, eredità del periodo a cavallo tra ‘800 e ‘900, ma anche le ambientazioni monumentali dei Dead Can Dance, tra i simboli della wave che parte dagli anni 80. Roberto Bolle torna all’Arena di Verona, stasera alle 21.30, con «Bolle & Friends» (biglietti da 35 a 265 euro, co-produzione con Artedanza). Classe ‘75, l’étoile della Scala e volto mondiale della danza sarà di scena con star quali Nicoletta Manni, Timofej Andrijashenko, Tatiana Melnik, Sae Eun Park e la debuttante Riho Sakamoto, ma anche António Casalinho, Margarita Fernandes e Baktiyar Adamzhan. Bolle, una novità dell’edizione 2026... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it
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