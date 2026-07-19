Il 21 luglio, all’Arena di Verona, si terrà uno spettacolo di danza con Roberto Bolle and Friends, in un’unica serata. La performance includerà pezzi classici e nuove coreografie. L’evento è dedicato a portare il balletto a un pubblico più ampio. L’Arena di Verona è il teatro scelto per questa rappresentazione, che vede protagonista l’etoile. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sulla scaletta o sulle compagnie coinvolte.

Roberto Bolle and Friends torna il 21 luglio a Verona per un’unica notte in cui portare il balletto a tutti, tra classici e novità assolute. Verona per l’etoile è un palcoscenico che non ha bisogno di presentazioni. Bolle ha trasformato la sua Arena, negli ultimi 25 anni, in un tempio della danza. Martedì 21 luglio l’Arena di Verona riaprirà infatti, i suoi archi a “Roberto Bolle and Friends”, il format nato nel 2000 che ha fatto incontrare il balletto con il grande pubblico. Un appuntamento unico, in coproduzione con Artedanza srl. Protagonista assoluto, come sempre, Roberto Bolle. Étoile del Teatro alla Scala e volto italiano del balletto nel mondo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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© 361magazine.com - Roberto Bolle & Friends, il “dio greco” della danza torna all’Arena di Verona il 21 luglio

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