A Torino va in scena Ballo in bianco la più grande lezione di danza alla sbarra del mondo ideata da Roberto Bolle Il video di Amicait

Da amica.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Torino si svolge Ballo in Bianco, la più grande lezione di danza alla sbarra del mondo, ideata da Roberto Bolle. Circa duemila ballerini provenienti da tutta Italia partecipano a questa iniziativa, creando un’immensa distesa bianca che si muove al ritmo della danza nel centro della città. L’evento è stato condiviso tramite un video pubblicato su Amica.it.

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(askanews) – Un’immensa distesa di bianco che prende vita nel cuore di Torino, muovendosi all’unisono al ritmo della danza: sono circa duemila ballerini provenienti da tutta Italia i protagonisti del Ballo in Bianco, la più grande lezione di danza alla sbarra del mondo ideata da Roberto Bolle. Per la prima volta ospitato a nel capoluogo piemontese, l’evento domenica ha trasformato la città in un grande palcoscenico a cielo aperto, regalando uno spettacolo di straordinario impatto visivo ed emotivo. Guidati da Roberto Bolle, affiancato dall’étoile del Teatro alla Scala di Milano Nicoletta Manni, giovani e giovanissimi danzatori hanno condiviso un momento unico che celebra la bellezza della danza, la disciplina, la passione e il senso di appartenenza a una comunità che unisce il Paese da Nord a Sud. 🔗 Leggi su Amica.it

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