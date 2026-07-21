Robbie Williams ha dichiarato di non aver mai usato cocaina e ha spiegato di essere stato frainteso dopo che si era diffusa la voce sulla sostanza caduta dal suo viso sul microfono durante un’intervista alla finale della Coppa del Mondo. L’artista ha precisato di non aver fatto nulla di sbagliato e di essere stato ingiustamente coinvolto nella vicenda.

Robbie Williams ha risposto alle affermazioni secondo le quali dal suo viso sarebbe caduta della cocaina sul microfono, durante un’intervista tenutasi ieri durante la finale della Coppa Del Mondo di calcio. L’ex Take That, nominato ambasciatore musicale ufficiale della FIFA lo scorso anno, si è esibito durante la cerimonia di chiusura dei Mondiali al centro del campo del MetLife Stadium di New York, insieme a Laura Pausini e Nicole Scherzinger sulle note di Desire,n segnando il debutto assoluto live del brano. Robbie Williams, il video sui social dopo la finale della Coppa Del Mondo. Poco dopo la performance, il cantante è apparso nel servizio post-partita dell’emittente tedesca MagentaTV. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Robbie Williams ha risposto alla accuse sulla presenza di cocaina sul viso alla finale della Coppa Del Mondo

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