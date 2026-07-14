Mondiali 2026 Laura Pausini canterà alla finale con Robbie Williams

Alla finale dei Mondiali 2026, prevista per il prossimo anno, si esibiranno il cantante britannico e la cantante italiana. La nazionale di calcio italiana non si è qualificata alla competizione. La partecipazione musicale sarà affidata a Robbie Williams e a un’artista italiana, che si alterneranno sul palco durante l’evento. La squadra azzurra, infatti, non ha ottenuto l’accesso alla fase finale del torneo.

L’Italia non c’è, ma un po’ ci sarà. La nazionale degli azzurri non è stata, per l’ennesima volta, in grado di qualificarsi nella coppa del mondo. L’onere e onore di tenere alta la bandiera tricolore ai Mondiali di Calcio 2026 spetta dunque agli artisti. Laura Pausini, l’italiana amata in tutto in mondo, sarà una dei protagonisti del grande show dell’intervallo in programma durante la finale di New York. Duetterà con Robbie Williams e Nicole Scherzinger. Laura Pausini star ai Mondiali 2026. Meno male che c’è Laura a portare un po’ di Italia ai Mondiali di Calcio 2026. Dopo l’esibizione alla cerimonia d’apertura delle Olimipiadi Invernali di Milano Cortina, l’artista romagnola si prepara a calcherà un altro importantissimo palco, quello della cerimonia di chiusura della FIFA World Cup 2026, al Metlife Stadium di New York. 🔗 Leggi su Dilei.it

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