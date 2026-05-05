Durante un momento di routine mentre si lavava i denti, il cantante ha subito un incidente che gli ha fatto perdere mezzo dente. L’episodio si è verificato pochi giorni prima di un suo prossimo concerto. La vicenda è stata condivisa sui social, dove ha raccontato quanto accaduto. Nessuna altra informazione sul trattamento o sulle condizioni attuali del cantante è stata resa nota.

Piccola disavventura per Robbie Williams, accaduta inaspettatamente mentre si lavava i denti. Il cantante ha perso mezzo dente inavvertitamente, appena qualche giorno prima di un concerto. Qualcun altro ne avrebbe fatto una tragedia, ma l’ex leader dei Take That non è tipo da piangersi addosso, al contrario, il dente perduto è diventato l’ennesimo pretesto per fare ironia, così come documentato sui social. Robbie Williams diventa un vampiro. Ha destato parecchio stupore l’ultimo selfie comparso sul profilo Instagram di Robbie Williams. A prima vista sembra un classico autoritratto a letto, ma se si guarda con attenzione ci si accorge di qualcosa di molto strano nel sorriso del cantante.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Robbie Williams perde un dente: sui social il racconto dell’intervento andato male

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Robbie Williams perde mezzo dente lavandoli: un caso insolito che riporta una domanda concreta. Cosa fare quando si spezza un dente? I consigli dell’odontoiatra per intervenire subitoPuò sembrare un episodio da commedia, e in effetti il riferimento a Scemo & più scemo arriva spontaneo.

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