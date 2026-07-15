La cantante italiana salirà sul palco del MetLife Stadium di New York per la cerimonia di chiusura dei Mondiali, insieme a Robbie Williams e Nicole Scherzinger. Prima dell’evento, ha condiviso sui social l’emozione di partecipare a questa esibizione. La finale si svolgerà senza la presenza della nazionale italiana, ma l’evento musicale avrà un forte coinvolgimento di artisti italiani.

A nche se gli Azzurri non ci saranno, la finale dei Mondiali avrà comunque un forte accento italiano. Perché Laura Pausini sarà tra gli artisti che si esibiranno durante la cerimonia di chiusura al MetLife Stadium di New York. La cantante italiana si esibirà prima del calcio d’inizio della finalissima davanti al pubblico di uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo. Insieme a lei ci saranno anche Robbie Williams e Nicole Scherzinger. I tre porteranno sul palco Desire, l’inno ufficiale della FIFA. Spagna in finale ai Mondiali: Letizia e le figlie scatenate contro la Francia X Leggi anche › Le WAGs dei Mondiali 2026 hanno già vinto la... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La cantante salirà sul palco assieme a Robbie Williams e Nicole Scherzinger. E sui social racconta l'emozione

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Lulu and Robbie Williams sing Angels at the Royal Albert Hall, London

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