Il Milan è ora guidato esclusivamente da Gerry Cardinale, che ha preso il controllo totale della gestione. La nomina della nuova dirigenza e dell’allenatore sono state ufficializzate, e il numero uno rossonero è spesso presente a Milanello. Le trattative e le decisioni legate alla squadra sembrano essere state semplificate, segnando un cambio di rotta rispetto al passato.

Questo è il Milan di Gerry Cardinale, si è capito subito, fin dalla scelta della nuova dirigenza, al nuovo allenatore e alla presenza sempre più costante del numero uno rossonero a Milanello. Ci sono stati cambiamenti importanti rispetto al passato: come descrive Gazzetta.it, adesso passa tutto dalla scrivania di Cardinale, senza figure "ingombranti" o con potere eccessivo in dirigenza. Così facendo la catena di comando si è snellita e le decisioni avvengono molto più in fretta. promowebappPer Cardinale l'azzeramento del management di fine maggio è stato di fatto il primo giorno di vero comando al Milan. Detesta perdere e ama vincere. Cardinale, si legge, si rimprovera di aver privilegiato troppo l'aspetto finanziario mettendo in secondo piano quello sportivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Rivoluzione totale al Milan: comanda solo Cardinale, finita l'era delle trattative estenuanti

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Milan Flash - Cardinale è di fronte ad un bivio, deve decidersi

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