Il Milan è al centro di una crisi legata alla gestione di Cardinale, che ha portato a una serie di cambiamenti radicali. La squadra si trova in uno stato di confusione, con decisioni che sembrano più di smantellamento che di rinnovamento. Le vicende si susseguono senza una direzione chiara, mentre i tifosi assistono a una fase di caos e incertezza.

Milan, la gestione Cardinale nel caos: la rivoluzione che somiglia sempre più a una demolizione – VIDEO di Alberto Petrosilli. La ricostruzione emersa negli ultimi giorni, se confermata, delineerebbe una delle pagine più inquietanti della storia recente del Milan. L’uscita simultanea di allenatore, dirigenti e figure cardine dell’area sportiva appare come una vera e propria epurazione, che lascia aperta una domanda inevitabile: chi sta realmente guidando il club? Perché una società può cambiare, può voltare pagina, può persino azzerare un progetto. Ciò che non può fare è distruggere tutto senza indicare immediatamente una direzione chiara. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il problema, infatti, non è il cambiamento in sé, ma il vuoto che si crea quando si smantella senza costruire. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Cardinale, il Milan e l’era delle macerie: una rivoluzione che rischia di diventare autodistruzione – VIDEO di Alberto Petrosilli

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IL PIANO PER SALVARE IL MILAN Galliani, Farioli e la rivoluzione necessaria

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