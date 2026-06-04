Soli al comando | la rivoluzione totale di Cardinale e Ibrahimovic per la panchina del Milan

Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale sono gli unici presenti in panchina durante l’allenamento del Milan, senza altri membri dello staff o dirigenti. La squadra si allena senza la presenza di figure dirigenziali, in un contesto che non si era mai verificato prima. Nessun altro rappresentante del club si trova sul campo in questa fase.

Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale si trovano di fronte ad una situazione delicatissima e mai vista prima: sono loro al comando di un Milan vuoto di figure dirigenziali. Tutto ciò per volontà e opera del proprietario rossonero, che ha messo in atto un esonero di massa di tutti gli uomini della dirigenza. Qualsiasi decisione spetta a loro, persino sull’aspetto tecnico e sportivo, che prevede solitamente la figura di un Direttore Sportivo. Considerato questo loro potere, i due hanno individuato le possibili soluzioni per il ruolo di allenatore sulla panchina del Diavolo. Rangnick porta a Glasner. Il primo candidato, ad oggi anche il più probabile, è Oliver Glasner: tecnico austriaco che ha appena terminato la sua esperienza al Crystal Palace, chiudendo con la vittoria della Conference League e un quindicesimo posto in Premier League. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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