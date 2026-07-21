Rivolta nel carcere di Catania Piazza Lanza | il Sappe denuncia feriti tra gli agenti e chiede interventi urgenti
Nel carcere di Catania Piazza Lanza si sono verificati disordini che hanno coinvolto diversi agenti penitenziari, cinque dei quali sono stati ricoverati in ospedale. Il sindacato di polizia penitenziaria ha segnalato feriti tra i membri del personale e ha richiesto interventi urgenti. La rivolta è iniziata nel corso della giornata e ha provocato danni all’interno della struttura. Non sono stati riportati dettagli sulle cause o sui numeri di detenuti coinvolti.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Cinque poliziotti penitenziari in ospedale dopo i disordini. Dopo la rivolta scoppiata nel carcere di Catania Piazza Lanza, interviene il Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe), che fa il punto sulle conseguenze per il personale coinvolto e torna a chiedere misure immediate per rafforzare sicurezza e organici negli istituti penitenziari. Secondo quanto riferito dal sindacato, durante le operazioni necessarie a riportare la situazione sotto controllo almeno cinque agenti della polizia penitenziaria sono stati accompagnati in ospedale, mentre altri operatori avrebbero riportato contusioni e ferite. Il Sappe sostiene inoltre che, durante i momenti più concitati della protesta, alcuni detenuti avrebbero tentato di superare i cancelli interni dell’istituto fino a raggiungere le ultime barriere di sicurezza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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Catania, due rivolte nel carcere di Piazza Lanza
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