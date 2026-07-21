Rivolta nel carcere di Catania Piazza Lanza | il Sappe denuncia feriti tra gli agenti e chiede interventi urgenti

Notizia in breve

Nel carcere di Catania Piazza Lanza si sono verificati disordini che hanno coinvolto diversi agenti penitenziari, cinque dei quali sono stati ricoverati in ospedale. Il sindacato di polizia penitenziaria ha segnalato feriti tra i membri del personale e ha richiesto interventi urgenti. La rivolta è iniziata nel corso della giornata e ha provocato danni all’interno della struttura. Non sono stati riportati dettagli sulle cause o sui numeri di detenuti coinvolti.