Violenza nel carcere di Ariano Irpino feriti due agenti della Polizia Penitenziaria | la denuncia del SAPPE

Due agenti della Polizia Penitenziaria sono rimasti feriti durante una rissa in un carcere nel sud Italia. L’episodio si è verificato nel reparto detentivo, coinvolgendo più detenuti. Sul posto sono intervenuti altri agenti per sedare la lite. Nessuna informazione sulle condizioni dei feriti o sui motivi alla base della violenta colluttazione.

“Ancora violenza contro il personale della Polizia Penitenziaria nel carcere di Ariano Irpino. Un episodio grave ed inaccettabile che testimonia, ancora una volta, le difficili condizioni operative nelle quali sono costretti a lavorare quotidianamente le donne e gli uomini del Corpo”.A. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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