Il corpo di una bambina di 10 anni dispersa nel lago di Como è stato trovato e recuperato dai soccorritori dei Vigili del fuoco. La scomparsa era avvenuta in un’area del capoluogo di provincia di fronte al Tempio Voltiano. La ricerca era in corso da alcune ore, con l’intervento di squadre specializzate. La salma è stata portata a riva e si attende l’autopsia per accertamenti sulle cause del decesso.

AGI - I soccorritori dei Vigili del fuoco hanno individuato e r ecuperato il corpo senza vita della bambina di 10 anni che era sparita nel lago di Como in un'area del capoluogo di provincia di fronte al Tempio Voltiano. La piccola, che si trovava in compagnia dei genitori, è finita sott'acqua nel pomeriggio senza più riemergere. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, quella di Tempio Voltiano, è un’area sempre affollata da decine di persone e bagnanti nonostante i divieti. Per la siccità e il lago basso tra l’altro, da giorni è emersa una lingua di sabbia presa d’assalto proprio come una spiaggia. La bimba, marocchina, era arrivata a Como con la famiglia per far visita ad alcuni parenti. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Ritrovato il corpo della bimba di 10 anni dispersa nel lago di Como

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ULTIM'ORA SPERANZE FINITE: TROVATO IL CORPO DELLA BIMBA DI 10 ANNI DISPERSA NEL LAGO DI COMO

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