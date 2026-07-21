Ritorna il Seregno Sound Festival L’energia di Punkreas e Vallanzaska per tre settimane di buona musica

Il Seregno Sound Festival torna con tre settimane di concerti e intrattenimento. Sul palco si esibiranno band come Punkreas e Vallanzaska, offrendo musica dal punk allo ska, passando per pop, rock italiano, canzone d’autore e dance. L’evento prevede anche stand di street food e birre. Si svolgerà durante tre weekend consecutivi, con aperture serali dedicate a diverse espressioni musicali e generi.

Tre settimane di musica, birre, street food e divertimento. Tre lunghi weekend in cui ci si potrà scatenare fra i ritmi ska e le note pop degli 883, il punk, il rock italiano, la canzone d’autore e la dance. Prenderà il via dopodomani la terza edizione del Seregno Sound Festival, la rassegna ospitata dall’area di via alla Porada, all’angolo con via Ancona. Da qui al 9 agosto tutti i giovedì, venerdì, sabato e domenica ci saranno eventi e concerti dal vivo, anche con nomi di primo piano della scena indipendente come i Punkreas e i Vallanzaska. I battenti della festa apriranno ogni volta alle 18, per andare poi avanti fino alla 1 di notte. Non... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Ritorna il Seregno Sound Festival. L’energia di Punkreas e Vallanzaska per tre settimane di buona musicaLa kermesse alzerà il sipario giovedì alla Porada, tra food, giochi per i bambini e concerti. In programma anche omaggi agli 883, a Vasco e Cremonini, oltre alle hit degli anni ’90 e Duemila. ilgiorno.it