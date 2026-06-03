Musica motori e solidarietà a Carpi debutta l' Avis Sound & Food Festival

Da modenatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 5 al 7 giugno si svolge a Carpi la terza edizione dell'Avis Sound & Food Festival, che combina musica, motori e solidarietà. La manifestazione si svolge in diverse location della città e prevede concerti, esposizioni di auto e iniziative di beneficenza organizzate dall'associazione Avis. L'evento coinvolge artisti e appassionati, con un programma che include spettacoli e degustazioni. La kermesse si ripete annualmente con l'obiettivo di raccogliere fondi e promuovere la solidarietà.

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Dal 5 al 7 giugno torna per la terza edizione, con un nome tutto nuovo, l'Avis Sound & Food Festival. Non più solo Avis Cross, ma un progetto ancora più ambizioso: tre giorni di buona musica, buon cibo, sport, convivialità, passioni viscerali e solidarietà.I promotori: la Società Sportiva Arena. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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