Atella Sound Circus al via la IX edizione del Festival della Musica e Artisti di Strada
È iniziata la nona edizione di Atella Sound Circus, il festival dedicato alla musica e agli artisti di strada. L’evento coinvolge giovani e pubblico attraverso esibizioni e spettacoli dal vivo. La manifestazione si svolge in diverse location e propone performance di artisti emergenti e professionisti. La manifestazione, giunta alla nona edizione, mira a promuovere l’educazione attraverso l’arte e la musica.
Al via la IX edizione di Atella Sound Circus – Festival della Musica e Artisti di Strada, l’evento che educa le nuove generazioni attraverso lo spettacolo. Dal 19 al 21 giugno 2026 il Casale di Teverolaccio (Succivo, CE) si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto tra circo, musica, inclusione sociale e restauro della memoria. L’arte che educa, la solidarietà che forma, la musica che unisce. Ingresso libero con inizio dalle ore 17:30. Con la IX edizione l’evento Atella Sound Circus – Festival della Musica e Artisti di Strada, è tra gli appuntamenti più attesi e colorati della Campania. E’ organizzato dall’Associazione Artenova con il patrocinio del Comune di Succivo e il sostegno del Ministero della Cultura per la promozione del teatro urbano e sociale. 🔗 Leggi su 2anews.it
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