atella sound circus al via la ix edizione del festival della musica e artisti di strada

Notizia in breve

È iniziata la nona edizione di Atella Sound Circus, il festival dedicato alla musica e agli artisti di strada. L’evento coinvolge giovani e pubblico attraverso esibizioni e spettacoli dal vivo. La manifestazione si svolge in diverse location e propone performance di artisti emergenti e professionisti. La manifestazione, giunta alla nona edizione, mira a promuovere l’educazione attraverso l’arte e la musica.