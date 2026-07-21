Ritmi e colori da tutto il mondo Il ritorno del Festival del Folclore
Da giovedì 23 a martedì 28 luglio si tiene a Imola la 35esima edizione del Festival internazionale del folclore, una delle rassegne più longeve dell’Emilia-Romagna dedicata alle tradizioni popolari. La manifestazione porta in città ritmi e colori provenienti da tutto il mondo, con spettacoli di danza che rappresentano diverse culture. La kermesse si conferma come un appuntamento annuale che celebra il linguaggio universale del movimento e delle tradizioni popolari.
Il linguaggio universale della danza torna protagonista a Imola. Da giovedì 23 a martedì 28 luglio il Festival internazionale del folclore celebra la sua 35esima edizione, confermandosi una delle rassegne dedicate alle tradizioni popolari più longeve dell’Emilia-Romagna. Sei giornate di spettacoli porteranno nel territorio musiche, costumi e coreografie provenienti da tre continenti, trasformando piazze e teatri in luoghi di incontro fra culture diverse. La manifestazione, organizzata dai Canterini e Danzerini Romagnoli ’Turibio Baruzzi’, riunisce tre realtà artistiche di grande prestigio. Dalla Corea del Sud arriverà la Choomdam & Yeon Dance Company, che proporrà un viaggio nella tradizione coreana tra danze rituali, tamburi e costumi dai colori vivaci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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