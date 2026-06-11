la musica che racconta ritmi e colori del sud del mondo

A Milano, il concerto di musica latinoamericana si svolgerà questa sera, con artisti che presenteranno ritmi tradizionali e moderni. L’evento si terrà in una sala nel centro città, con ingresso gratuito. La performance durerà circa due ore e coinvolgerà diversi strumenti tipici, come la chitarra, il cajón e il charango. Le porte si apriranno alle 20, mentre il pubblico sarà invitato ad ascoltare dal vivo le sonorità provenienti dal Sud del mondo.

Milano si prepara a lasciarsi contagiare dall'energia, dai colori e soprattutto dalle sonorità del "pianeta" latinoamericano. Da stasera, fino al 15 agosto, torna il "Milano Latin Festival", una delle manifestazioni estive più amate e longeve dagli aficionados della musica del sud del mondo, capace negli anni di trasformarsi da semplice evento musicale a vero e proprio fenomeno culturale e aggregativo. La rassegna, ospitata nell'area del Mind Milano Innovation District a Rho Fiera Milano, si è affermata come un appuntamento fisso dell'estate cittadina grazie alla sua capacità di unire spettacolo, tradizioni, gastronomia e incontri interculturali. Un successo costruito nel tempo, che richiama ogni anno decine di migliaia di visitatori provenienti non solo dalla Lombardia, confermando Milano come uno dei principali punti di riferimento per gli appassionati di musica latinoamericana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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