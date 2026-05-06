Per il Maggio dei Monumenti la mostra Visioni Urbane – I colori del folclore nel casale della Barra

Per il Maggio dei Monumenti, si terrà una mostra fotografica intitolata “Visioni Urbane – I colori del folclore nel casale della Barra”. L’esposizione sarà aperta al pubblico nel chiostro del Monastero di Santa Maria della Sanità, situato in Corso Sirena 68 nella zona di Barra a Napoli. L’evento fa parte del programma “Maggio dei Monumenti – Le iniziative dalla città” e presenta un progetto collettivo dedicato alla rappresentazione del folclore locale.

Inserita nel programma “Maggio dei Monumenti – Le iniziative dalla città”, sarà visitabile presso il chiostro del Monastero di Santa Maria della Sanità, in Corso Sirena 68 (Barra, Napoli), la mostra fotografica “Visioni Urbane – I colori del folclore nel casale della Barra”, progetto collettivo.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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