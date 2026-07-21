Dal 1 giugno, i servizi di raccolta rifiuti nell’Empolese Valdelsa, inclusa Montespertoli, hanno subito disservizi a causa di un cambio organizzativo di Alia Plures. La modifica ha coinvolto mezzi, operatori e percorsi. Si chiede che eventuali errori non ricadano sugli utenti. La situazione ha causato disagi e problemi nella gestione dei rifiuti nelle zone interessate.

Dal 1 di giugno si sono verificati disservizi legati al cambio di organizzazione di Alia Plures. Questo cambiamento ha riguardato mezzi, operatori e percorsi su diverse zone dell’ Empolese Valdelsa compresa Montespertoli. Ad oggi la situazione si è normalizzata ma reputo corretto fare un punto della situazione: i principali disservizi sono stati i mancati ritiri, in particolare nelle prime tre settimane di riorganizzazione, e poi il loro recupero che non ha visto effettuare correttamente la raccolta differenziata. Sono state molte le segnalazioni di rifiuti di diverse frazioni buttati tutti nello stesso mezzo". Lo ha fatto sapere nelle scorse ore il sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini, specificando come le criticità riscontrate nelle scorse settimane in tema di ritiro rifiuti siano state risolte a tutti gli effetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ritiro rifiuti tra disservizi e disagi : "Gli errori non ricadano sugli utenti"

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