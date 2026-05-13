Sciopero autobus | giornata di possibili disagi per gli utenti

Il servizio di trasporto pubblico potrebbe subire disagi il prossimo 18 maggio a causa di uno sciopero generale organizzato da Usb. La protesta interesserà tutte le categorie pubbliche e private, coinvolgendo quindi anche il settore degli autobus. La giornata potrebbe registrare cancellazioni o riduzioni delle corse, creando problemi agli utenti che si spostano quotidianamente con i mezzi pubblici.

Possibili disagi per gli utenti del servizio di trasporto pubblico a causa di uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private proclamato da Usb per il giorno 18 maggio. Lo rende noto Autolinee Toscane che gestisce il tpl nella regione. Coinvolta dunque anche la provincia di Pisa.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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