Sciopero generale | possibili disservizi nel ritiro rifiuti

Per le giornate di venerdì 29 maggio e venerdì 12 giugno è stato proclamato uno sciopero generale nazionale da alcune sigle sindacali. Questa decisione potrebbe causare disservizi nel ritiro dei rifiuti durante queste date. La comunicazione è stata diffusa da Geofor, che ha reso noto l’evento e le possibili conseguenze sulla raccolta dei rifiuti nelle aree di competenza.

Geofor comunica che per venerdì 29 maggio e venerdì 12 giugno è stato proclamato da alcune sigle sindacali uno sciopero generale nazionale per le intere giornate.In ragione di ciò, l’azienda invita cortesemente l’utenza ad esporre regolarmente i rifiuti secondo il calendario del servizio di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sciopero generale del 29 maggio: possibili disagi nel trasporto pubblicoVenerdì 29 maggio, il trasporto pubblico in Toscana potrebbe subire disagi a causa di uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge tutte le...

Sciopero del personale navi Blu Jet, possibili disservizi nello StrettoÈ in programma uno sciopero del personale delle navi Blu Jet, con possibili disservizi per chi utilizza i mezzi navali delle Ferrovie dello Stato...

Temi più discussi: Venerdì 29 maggio 2026, sciopero generale nazionale; Sciopero generale USB lunedì 18 maggio; Sciopero nazionale, possibili disservizi al trasporto pubblico. Ecco quando; SCIOPERO IL 29 MAGGIO, SILEA: POSSIBILI DISSERVIZI NELLA RACCOLTA RIFIUTI.

Sciopero generale 29 maggio e 12 giugno: possibili disagi nella raccolta rifiuti porta a portaGeofor comunica che, per venerdì 29 maggio e venerdì 12 Giugno 2026, è stato proclamato da alcune sigle sindacali uno sciopero generale nazionale per le ... gonews.it

Sciopero generale 29 maggio 2026: chi si ferma, quanto e perchéVentiquattro ore di stop e un paese che si prepara all’ennesimo venerdì nero dal perimetro amplissimo: trasporti ferroviari e locali nel caos, disagi diffusi anche in scuola e sanità fino alla pubblic ... quotidiano.net