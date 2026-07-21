Risucchiata dal bocchettone della piscina salvata bimba nel Trevigiano

Una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina nel Trevigiano durante una gita con un centro ricreativo. La piccola è stata successivamente estratta dal personale e soccorsa. Non si segnalano ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire l’incidente. La piscina è stata temporaneamente chiusa per verifiche sulla sicurezza dell’impianto.

Una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina del Trevigiano, mentre si trovava in gita con un centro ricreativo. Fortunatamente se l’è cavata solo con un grosso livido e tanto spavento, ma la famiglia ha deciso di rendere pubblico l’episodio dopo i recenti casi di cronaca. Lo riporta il Corriere del Veneto. “Se invece della gamba fosse stato un braccio? E se avesse avuto i capelli sciolti e non la cuffia? Sarebbe stata una tragedia”, dicono i genitori.rainews.it. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone di una piscina - 1mattina News 07/04/2026

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