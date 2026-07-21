Una bambina è rimasta con una gamba incastrata nella pompa di ricircolo di una piscina durante una gita di un centro ricreativo nel Trevigiano. La presenza del bocchettone ha provocato l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che sono riusciti a liberare la bambina. Nessuna informazione è stata fornita sul suo stato di salute dopo il salvataggio.

Nel Trevigiano, una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina mentre si trovava in gita con un centro ricreativo. Fortunatamente, se l'è cavata solo con un grosso livido e tanto spavento, ma la famiglia ha deciso di rendere pubblico l'episodio dopo i recenti casi di cronaca. Lo riporta il Corriere del Veneto. "Se invece della gamba fosse stato un braccio? E se avesse avuto i capelli sciolti e non la cuffia? Sarebbe stata una tragedia", dicono i genitori., A seguito dell'accaduto, avvenuto il 9 luglio, i genitori della piccola hanno deciso di portarla al pronto soccorso per una visita. Come si legge dal referto, presentava un ematoma nero di dieci centimetri di diametro nel punto in cui il bocchettone le aveva risucchiato la gamba. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Nel Trevigiano risucchiata dal bocchettone della piscina: salvata bimba

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Un'altra bambina risucchiata dal bocchettone della piscina, salvata nel TrevigianoUna bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina nel Trevigiano mentre era in gita con un centro ricreativo.

Bambina risucchiata dal bocchettone della piscina nel Trevigiano: salvata dagli operatori del centro ricreativoUna bambina è rimasta incastrata con una gamba nel bocchettone della pompa di ricircolo di una piscina nel Trevigiano durante una visita con un...

Temi più discussi: Risucchiata dal bocchettone della piscina, salvata bimba nel Trevigiano; Bambina risucchiata dalla pompa della piscina, a salvarla gli operatori del centro ricreativo: esposto dei genitori ai carabinieri; Carburanti: Fapi, priorità è diesel oltre 2 euro, non legge elettorale; Notizie dal Veneto. Anziana malata risucchiata in aria da elicottero del 118 a bassa quota, il figlio vince la causa.

Bambina risucchiata dal bocchettone della piscina nel Trevigiano: salvata dagli operatori del centro ricreativoUna bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina del Trevigiano, mentre si trovava in gita con un ... msn.com

Treviso, bimba risucchiata da bocchettone in piscina: Se avesse avuto i capelli sciolti sarebbe stata una tragediaL'incidente qualche settimana fa nel Trevigiano: la bambina se l'è cavata con un grosso livido, ma i genitori hanno deciso di raccontare la vicenda dopo ... fanpage.it