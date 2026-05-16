Milano nuovi obblighi per i monopattini | sanzioni fino a 400 euro

A Milano, sono entrati in vigore nuovi obblighi per i monopattini, che prevedono sanzioni fino a 400 euro per chi non rispetta le norme. Tra le novità, è stato introdotto l’obbligo di applicare un adesivo identificativo sui mezzi, con dettagli precisi sui luoghi di collocazione e le modalità di applicazione. In caso di ritardo nel posizionamento del contrassegno, si può incorrere in multa. Le regole valgono sia nelle aree urbane che in alcune zone di circolazione specificate dal regolamento.

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? Domande chiave Come evitare la multa da 400 euro se i contrassegni tardano?. Dove va applicato esattamente il nuovo adesivo identificativo obbligatorio?. Perché le polizze assicurative familiari potrebbero non coprire i figli?. Chi rischia la sanzione se il contrassegno non arriva in tempo?.? In Breve Costo totale contrassegno di circa 33 euro tramite piattaforma telematica nazionale.. Obbligo assicurazione Rc auto posticipato al 16 luglio per esigenze tecniche Ania.. Codacons segnala ritardi per 15 mila richieste pendenti nel settore sharing.. Sanzioni amministrative tra 100 e 400 euro per mancata identificazione veicolo.. Dal 17 maggio scatta a Milano l’obbligo della targa per tutti i monopattini elettrici, una misura che prevede sanzioni amministrative fino a 400 euro non si mette in regola con il nuovo contrassegno identificativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, nuovi obblighi per i monopattini: sanzioni fino a 400 euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Monopattini, cambia tutto: targa e assicurazione obbligatorie entro maggio Sullo stesso argomento Monopattini, scatta obbligo targa e assicurazione: sanzioni fino a 400 euroÈ stato pubblicato il decreto che stabilisce le modalità di utilizzo della piattaforma telematica per ottenere il contrassegno. Bolzano: targa per monopattini, sanzioni fino a 400 euro dopo il 16 maggio? Domande chiave Dove bisogna applicare esattamente la nuova targa sul monopattino? Quanto tempo resta per regolarizzare l'assicurazione... Pro-Pal arrestati a scoppio ritardato, domiciliari in differita dopo 8 mesi e la destra invoca il decreto Sicurezza. Sette arresti domiciliari e tre obblighi di dimora per i fatti del 22 settembre a Milano. Il Gip: Intento di devastazione. De Corato (FdI): Mi auguro il divi x.com Smart working, da oggi previsti nuovi obblighi per i datori di lavoro: cosa cambiaSi tratta di un passaggio che rafforza in modo netto gli obblighi aziendali in materia di salute e sicurezza, soprattutto in un contesto in cui il lavoro fuori sede è ormai parte stabile ... tg24.sky.it Permesso unico UE in 90 giorni, nuovi obblighi per i datori di lavoroIl recepimento in Italia della Direttiva Europea sul permesso di soggiorno unico porta una novità che incide direttamente sui tempi di gestione delle assunzioni di cittadini extra-UE. Con ... pmi.it