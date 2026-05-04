Barletta maxi rissa e tentata rapina nella zona della movida | 11 arresti

A Barletta, nella zona della movida, si è verificata una maxi rissa seguita da un tentativo di rapina. I carabinieri delle province di Barletta-Andria-Trani e Foggia stanno eseguendo un’ordinanza di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Trani su richiesta della procura locale. Sono coinvolti 11 giovani, nei confronti dei quali sono state disposte le restrizioni.

I carabinieri del comando provinciale di Barletta-Andria-Trani e del comando provinciale di Foggia stanno eseguendo un’ordinanza di misura cautelare, emessa dal Gip del tribunale di Trani su richiesta della locale procura, nei confronti di 11 giovani. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di una violenta rissa aggravata, tentata rapina, lesioni e danneggiamento, accaduti tra l’1 e il 2 marzo dello scorso anno nei pressi di un locale di Piazza Marina a Barletta. Australia, a Port Lincoln la fioritura delle alghe causa la morte di oltre 5.000 tonni New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

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