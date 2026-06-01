A Torre del Greco si è verificata una rissa con un accoltellamento nel centro cittadino. In risposta, il sindaco ha firmato un’ordinanza che introduce orari più restrittivi per i locali e le attività commerciali. Sono stati vietati gli alcolici nelle ore serali e notturne, e sono state rafforzate le verifiche sulle attività di intrattenimento. La misura mira a contenere gli episodi di violenza nella zona della movida.

Dopo il grave episodio avvenuto nel centro di Torre del Greco, il sindaco Luigi Mennella firma un’ordinanza con nuove limitazioni per locali e attività commerciali. Le misure resteranno in vigore fino al 1° ottobre. Nuove restrizioni per la movida a Torre del Greco. Il sindaco Luigi Mennella, insieme al comandante della Polizia Municipale Gennaro Russo, ha firmato un’ordinanza che introduce ulteriori limitazioni per le attività commerciali e i pubblici esercizi cittadini. Il provvedimento arriva dopo il grave ferimento di un uomo di 39 anni, raggiunto da diverse coltellate durante una rissa avvenuta nella notte tra venerdì e sabato in via Vittorio Veneto, nel centro della città. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Rissa con accoltellamento, stretta sulla movida a Torre del Greco: nuovi orari e stop agli alcolici

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