Risate e lacrime in ’Via dei Matti 43’ Valeri insegna a vincere il dolore

Da lanazione.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In scena domani alle 21 alla Corte delle sculture, si tiene un monologo che unisce memoria, quotidianità e immaginazione, diretto da Francesco Niccolini. Lo spettacolo si intitola ‘Via dei Matti 43’ e vede un attore che affronta il dolore attraverso risate e lacrime. La rappresentazione fa parte della programmazione di Prato Estate 2026.

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Un monologo capace di intrecciare memoria, quotidianità e immaginazione, firmato dalla sapiente regia e drammaturgia di Francesco Niccolini, per un nuovo appuntamento della Prato Estate 2026 alla Corte delle sculture, domani alle 21.30. " Via dei Matti 43 " mette in scena un tempo sospeso, un equilibrio precario che ci parla di fragilità e disagio, speranza e rivincita, attraverso l’intricata e avvincente storia di un gruppo di ragazzi ospiti di una casa famiglia. In questa produzione firmata Accademia dei Perseveranti e I Guastafeste, Marco Valeri racconta la storia presente e passata di Via dei Matti e dei suoi vivaci abitanti, tra risate, lacrime e accenti strani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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