Taylor Swift e Travis Kelceil sì blindato Lacrime risate e balli un matrimonio incredibile

Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati in una cerimonia segreta officiata da Adam Sandler. Durante l’evento, sono state registrate emozioni come lacrime, risate e balli. Dopo il matrimonio, alcuni partecipanti hanno condiviso dettagli non autorizzati, violando il patto di riservatezza. Nel frattempo, sono circolate immagini modificate attribuite all’ex presidente, senza conferma ufficiale.

Dopo le nozze tra la popstar e il campione c’è chi viola il patto di riservatezza. Adam Sandler ha officiato. E Trump tarocca le foto. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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Are Taylor Swift and Travis Kelce getting married at Madison Square Garden

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Taylor Swift e Travis Kelce, l’ospite al matrimonio si infuria per una richiestaDurante il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce, un ospite si è infuriato a causa di una richiesta.

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Temi più discussi: Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati; Taylor Swift e Travis Kelce si sono infine sposati; Taylor Swift e Travis Kelce sposi, per il matrimonio l'Empire State Building si veste di blu; La cronologia della relazione tra Taylor Swift e Travis Kelce: tutte le loro fasi, dai Super Bowl alle nozze.

A quanto pare, Taylor Swift e Travis Kelce hanno adottato un cane. x.com

Variety riporta che Taylor Swift e Travis Kelce hanno donato a delle organizzazioni fantastiche prima del loro matrimonio. La CEO di City Harvest, Jilly Stephens, ha definito il dono, una lettera d'amore per New York. reddit

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