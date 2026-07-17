È tempo di vacanze anche per Elisa Isoardi. Dopo la fortunata stagione televisiva alla guida del programma Bar Centrale che ci ha tenuto compagnia ogni sabato pomeriggio nel corso dell’inverno, la conduttrice piemontese ha deciso di concedersi un break per ricaricare le energie prima di ritornare ad ottobre nuovamente al timone del fortunato contenitore pomeridiano. Dopo le fatiche dell’inverno Elisa Isoardi ha scelto di puntare sulla semplicità e sulla bellezza naturale, non solo nella scelta della località ma anche del look. La showgirl tramite i suoi scatti social ha portato i fan direttamente a Porto Santo Stefano, nel cuore dell’ Argentario. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elisa Isoardi a 43 anni ci insegna che il costume leopardato non ha età (e sta bene a tutte)

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Elisa Isoardi e il diploma sbagliato

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